Партия Тигипко изменила название

Трудовая партия Украины изменила название на «Сильная Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня единогласно 169 делегатами X съезда Трудовой партии Украины, который прошел в Киеве.

Кроме того, на съезде была принята новая редакция устава партии, новая редакция программы и манифест партии.

«Я обещаю сделать все, чтобы выйти во второй тур (президентских выборов – УНИАН) и победить, в конце концов», - сказал председатель партии Сергей ТИГИПКО, выступая перед делегатами съезда.