Партия Тигипко изменила название
13:04, 28 ноября 2009Политика
5443 0
Кандидат пообещал выйти во второй тур
Трудовая партия Украины изменила название на «Сильная Украина».
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня единогласно 169 делегатами X съезда Трудовой партии Украины, который прошел в Киеве.
Кроме того, на съезде была принята новая редакция устава партии, новая редакция программы и манифест партии.
«Я обещаю сделать все, чтобы выйти во второй тур (президентских выборов – УНИАН) и победить, в конце концов», - сказал председатель партии Сергей ТИГИПКО, выступая перед делегатами съезда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter