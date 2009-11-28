За коммунистические символы в Польше будут сажать в тюрьму

Президент Польши Лех Качиньский одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за владение или покупку коммунистических символов, сообщает Associated Press.

Согласно документу, одобренному в эту пятницу, любой, кто владеет, продает или распространяет вещи или записи, содержащие символику коммунизма, может быть оштрафован или приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет. Правда, от ответственности освобождены те, кто использует данные символы с художественными и образовательными целями, а также коллекционеры коммунистической атрибутики.

Законопроект был предложен правой партией "Закон и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwosc, PiS), одним из создателей которой является нынешний президент страны, и поддержан впоследствии правящей партией "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska), к которой принадлежит премьер-министр страны Дональд Туск. Законопроект был встречен критикой со стороны левых движений, которые отмечали, в частности, что в документе не содержится списка конкретных символов, подлежащих запрету.

Сенатор от партии "Закон и справедливость" Збигнев Ромашевский (Zbigniew Romaszewski) заметил в интервью AP, что коммунистические символы, такие как серп и молот и красная звезда, должны быть запрещены, потому что "злодеяния, совершенные коммунистическими режимами, забываются, что позволяет процветать бизнесменам, продающим вещи с такой символикой и портреты советских лидеров".

По мнению депутата, к коммунизму нужно относиться так же, как и к фашизму. "Число жертв (коммунистического и фашистского режимов. - Лента.ру) сопоставимо. Мы в Польше жили между двух радикальных режимов и мы знаем, что они из себя представляют", - сказал он.