Иван Драч призвал поддержать Ющенко

Украинский поэт и общественно-политический деятель Иван Драч, выступая сегодня на региональном Форуме Конгресса украинской интеллигенции, призвал украинскую интеллигенцию поддержать Виктора Ющенко. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в ПрезидентыВиктора Ющенко.

Обращаясь к Президенту, Драч сказал: «Я надеюсь, что Вы, несмотря на всевозможные угрозы, будете уверенно работать на Украину и ради украинского народа. А украинская интеллигенция работает и будет строить и творить украинскую нацию».

Он также призывал представителей интеллигенции присоединиться к созданию Украинского Национального Совета: «Создайте такую структуру, чтобы помочь реализовать те идеи, о которых говорил сегодня Президент Ющенко». Драч напомнил, что эта организация создается с целью объединения национально-патриотических сил Украины. Поэт рассказал, что среди организаторов Национального Совета – Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Иван Дзюба, Борис Олийник, Евгений Сверстюк, Левко Лукьяненко, Михаил Горынь, Степан Хмара и многие другие.