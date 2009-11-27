Ющенко: Россия должна привыкнуть, что украинцы – не «хохлы»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Россия должна привыкнуть, что украинцы – не «хохлы».

Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

Россия должна привыкнуть к тому, что украинцы – это отдельная нация.

«Россия должна привыкнуть, что мы – не хохлы, мы – не малоросы, мы – отдельная нация – украинцы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это возможно лишь при условии демократического режима. «Демократия прощает все, имперская политика это сложно делает», – отметил Президент.

Он также подчеркнул, что странам нужно больше говорить друг с другом, выяснять правду, без которой не может быть нормальных отношений.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он никогда ничего не говорил и не делал для ухудшения отношений между Россией и Украиной.

Украинский Президент подчеркнул, что он всегда будет иметь уважение к россиянам, “к России – великой державе, к великому народу, с которым мы всегда будем вместе”.

«Убежден: пройдет небольшое время, и в России найдутся те ноты понимания, которых сегодня недостает нашим отношениям», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.