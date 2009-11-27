БЮТ требует от Ющенко присвоить Бандере звание Героя Украины

Фракция БЮТ Ивано-Франковского областного совета требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО присвоить проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины (посмертно).

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение на имя Президента Украины В.ЮЩЕНКО сегодня на 34-й сессии обнародовал председатель фракции Юрий РОМАНЮК. В документе содержится просьба к главе государства «поручить службам Секретариата Президента подготовить соответствующий Указ, и до 1 января 2010 наградить проводника ОУН Степана Бандеру званием Героя Украины (посмертно)».

«Надеемся, что этим поступком вы оправдаете возложенные на вас надежды и надежды миллионов избирателей всей Украины от Майдана 2004 года», – говорится в обращении к главе государства областных депутатов-бютовцев.

Как сообщал УНИАН, 10 января 2008 года 18-я сессия Ивано-Франковского областного совета приняла обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с ходатайством о присвоении звания Героя Украины «выдающемуся политическому, общественному, военному деятелю, борцу за украинскую государственность Степану Бандере (посмертно) как признания заслуг перед Украиной и по случаю 100-летия со дня рождения»

2008 год на Ивано-Франковщине был объявлен Годом Степана Бандеры.