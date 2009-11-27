Ющенко: Евросоюзу такая Украина не нужна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Европейскому Союзу не нужна та Украина, которая есть сегодня, ему нужна реформированная Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, выступая на форуме Конгресса украинской интеллигенции.

«Нам нужно интегрироваться в Европейский Союз. Мы кровно должны быть заинтересованы в интеграции в Европейский Союз», - сказал Президент, добавив, что «такая Украина, которая есть, не нужна Европейскому Союзу, а Украина реформированная – нужна».

По мнению В.ЮЩЕНКО, Украина нужна ЕС, «потому что наше государство имеет уникальную геополитику». «Европа не может жить без интегрированной Украины. Я это заверяю с ответственностью за свои слова», - подчеркнул Президент, отметив, что Украина имеет не только «уникальную геополитику», но также имеет «уникальную миссию по реформированию европейского пространства», потому что Европе нужна экономическая и гуманитарная безопасность.

В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что «это не односторонний разговор, что нам нужен Европейский Союз - я уверен, что и Европейскому Союзу нужна Украина, но Украина цивилизованная, Украина спрогнозированная, где есть свобода – свобода выбора, свобода слова… это базовые вещи».

В то же время Президент обозначил, что «интегрироваться в Европу – это не единичный шаг, это качественная политика изменений». Украине сегодня «нужна глубокая политика реформ», а не «матерый популизм (правительства), за которым не стоит логика, не стоит программа изменений, реформирования, а только … пустые обещания», - резюмировал В.ЮЩЕНКО.