На табличке при входе в «Межигорье» написали о фобиях Януковича

“Разгосударствление" правительственных резиденций таким способом, как это произошло с "Межигорьем" – беспрецедентный случай в истории Украины.

Об этом идет речь в статье интернет-издания «Украинская правда»,в которой автор приводит новые факты того, что владельцы 140-гектарного «Межигорья» напрямую связаны с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Автор журналистского расследования, в частности выяснил, что по почтовому адресу "Межигорье" значится общественная организация "Общество охотников и рыболовов "Кедр", основанная 12 ноября 2008 года. “Ее основателями являются три народных депутата, члены Партии регионов: Юрий БОЙКО, Сергей ТУЛУБ и Владимир ДЕМИШКАН. "Кедр" не просто юридически, но и физически расположен в "Межигорье», отмечается в статье.

«Еще одна деталь – банковские счета "Кедра" открыты в малоизвестном донецком "УкрБизнесБанке", который связывают с депутатом-«регионалом» Эдуардом ПРУТНИКОМ», - сообщает “Украинская правда.

Однако, как свидетельствует журналистское расследование, эта организация - не единственная цепочка, которая указывает на прямую причастность В.ЯНУКОВИЧА к отчуждению «Межигорья». По информации “Украинской правды”, отчужденный объект находится под охраной ООО «Деллит», основателем которого является представитель Донецка Александр КОЛЕСНИКОВ. “Этот же человек был в числе акционеров компании "Веспром", которая владела каналом НТН, неофициально принадлежавшем депутату-«регионалу» Эдуарду ПРУТНИКУ. Также А.КОЛЕСНИКОВ является директором ООО "Эдельвейс". Эта компания уже «засветилась» в процессе распутывания коррупционной паутины вокруг отчуждения «Межигорья»”, - сообщает Интернет-издание.

«У "Эдельвейса" два акционера. Первый – фирма "Кэпитал Билдинг Корпорейшн", в число конечных акционеров которой входит Александр ЯНУКОВИЧ – старший сын лидера Партии регионов. Второй акционер "Эдельвейса" – некий господин Павел ЛИТОВЧЕНКО, который входит в состав основателей... фирмы "Танталит", владеющей "Межигорьем"», - утверждает издание.

«Круг замкнулся. То есть 140 гектаров "Межигорья" охраняет фирма человека, которого сын ЯНУКОВИЧА нанимал на работу в другой компании», - говорится в публикации и подчеркивается, что “год назад, в феврале 2008-го, "Деллит" был лишен лицензии на охранную деятельность. В этом году это разрешение возобновили по ходатайству депутатов-«регионалов».

Автор журналистского расследования Сергей ЛЕЩЕНКО делает такой вывод: «высокий статус» жертвы репрессий не помешал Виктору ЯНУКОВИЧ безнаказанно вывести из государственной собственности правительственную резиденцию, которая впоследствии была оформлена на явно подставные фигуры, и самому там благополучно поселиться. Сделав за бюджетные средства ремонт дорог и обустройство территории».

Кроме этого, журналист поделился своими впечатлениями от посещений «Межигорья».

«Сегодня на территории "Межигорья" ведется грандиозное строительство. Даже со стороны видно, как там маячит монтажный кран. Оценить масштабы новостройки можно в более тысячи квадратных метров. В глаза бросается ценная медная крыша», - сообщает журналист.

И что интересно, замечает он, “рядом с будкой охраны "Межигорья" – табличка "Осторожно, злая собака» и здесь же вывешены правила – с собой запрещается проносить оружие, кино-, фото- и видеоаппаратуру, ядовитые вещества”.

«Все фобии Виктора ЯНУКОВИЧА представлены наглядно – кроме угрозы физического уничтожения, также боязнь публичности», - констатирует С.ЛЕЩЕНКО.