Путин: я скромный чиновник в российской администрации

Владимир ПУТИН заявляет, что удовлетворен должностью премьер-министра России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не обидно ли ему, что он не встречался с Президентом Франции Николя САРКОЗИ во время визита во Францию.

«Мы с ним разговаривали по телефону… Как вы знаете, в соответствии с Конституцией РФ, я был обязан оставить пост Президента России и занять более скромную позицию. Меня это нисколько не смущает. Более того, мне эта работа нравится», - сказал В.ПУТИН.

Он заверил, что его отношения с Н.САРКОЗИ не изменились после перехода на должность премьера РФ. «Он меня зовет просто Владимир, я его Николя – ничего не произошло в худшую сторону, несмотря на то, что он такой большой начальник, а я скромный чиновник в российской администрации», - сказал В.ПУТИН.

Кроме того, он отметил, что Н.САРКОЗИ находится в Латинской Америке. При этом В.ПУТИН пожелал журналисту, который задавал этот вопрос, иметь таких же друзей.