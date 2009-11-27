Эксперты заметили синхронизацию в действиях Януковича и Ющенко

Большинство экспертов считают, что Виктор ЯНУКОВИЧ в случае победы на президентских выборах может предложить Виктору ЮЩЕНКО или Арсению ЯЦЕНЮКУ должность премьер-министра.

Об этом говорится в переданном УНИАН опросе экспертов, проведенном интернет-изданием “Політична думка”.

В опросе напоминается, что кандидат в президенты Украины В.ЯНУКОВИЧ в интервью СМИ намекнул о готовности в случае своей победы на выборах предложить должность премьер-министра В.ЮЩЕНКО или А.ЯЦЕНЮКУ, если те получат третье место в гонке.

Авторы опроса спросили у политологов, насколько реалистичным является такой сценарий развития событий?

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает такой сценарий более чем реалистичным. “Учитывая то, каким образом происходят выступления ЯНУКОВИЧА, ЮЩЕНКО и их окружения в последнее время, можно говорить об определенной координации действий. Этого только слепой может не видеть. Раньше можно было говорить о случайности таких совпадений, и эксперты относились к такому союзу скептически. Сейчас об этом можно говорить откровенно”, - отметил В.БАЛА.

Говоря о заявлениях лидера Партии регионов о вероятном сотрудничестве с А.ЯЦЕНЮКОМ, эксперт отметил, что у “В.ЯНУКОВИЧА наверное есть своя логика. Он понимает, что тем или иным образом он должен уменьшить электорат ЯЦЕНЮКА, который во втором туре может проголосовать за ТИМОШЕНКО. А в случае заявления ЯНУКОВИЧА о возможности сотрудничества с ЯЦЕНЮКОМ и ЮЩЕНКО, первый надеется, что штабы этих двух кандидатов во втором туре будут если не агитировать за ЯНУКОВИЧА, то по крайней мере не призывать, чтобы избиратели голосовали против. Думаю, что в штабе ЯНУКОВИЧА благодаря таким заявлениям надеются одержать победу во втором туре”.

В то же время президент Центра глобальных и национальных стратегий Василий БАЗИВ убежден, В.ЯНУКОВИЧ сначала должен победить на президентских выборах, а уже потом предлагать должности. “ЯНУКОВИЧ ничего нового не сказал. Эта троица – ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК и ЮЩЕНКО – как монолитное целое выступают с самого начала кампании. Чтобы такой сценарий стал реалистичным, ЯНУКОВИЧ должен сначала выиграть у ТИМОШЕНКО выборы, чтобы потом делить портфели”, - отметил эксперт.

Политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ также считает вполне вероятным сотрудничество В.ЯНУКОВИЧА с В.ЮЩЕНКО и А.ЯЦЕНЮКОМ.

“Я не вижу ничего невозможного, потому что сейчас мы наблюдаем синхронизацию действий команд ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА относительно голосования закона о соцстандартах, в расторжении сотрудничества Украины с МВФ, в противодействии правительственной политике по борьбе с гриппом и т.д. Думаю, что такое сотрудничество больше интересует даже не ЯНУКОВИЧА, а ЮЩЕНКО, потому что он понимает все возможности премьерской должности при достаточно слабом президенте ЯНУКОВИЧЕ”, - отметил эксперт.

По его словам, все понимают, что избирательная кампания будет выигрываться в период между первым и вторым турами, потому что в первом туре лидеры гонок В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО покажут свои предварительные результаты. “Очевидно, что наращивание рейтингов будет происходить за счет голосов тех кандидатов, которые проиграют в первом туре, и прямая поддержка, то есть призыв тех кандидатов, которые будут выбывать из избирательной гонки, голосовать за того или иного фаворита, может прибавить голоса. И в итоге привести к победе”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Потому он не исключает, что В.ЮЩЕНКО или А.ЯЦЕНЮК могут договориться о передаче своих голосов. “Тем более, в случае победы ЯНУКОВИЧА, политическая ситуация может обостриться, поэтому передача властных полномочий или ЮЩЕНКО, или ЯЦЕНЮКУ может охладить настроения, по крайней мере той части граждан, которая настроена резко против ЯНУКОВИЧА”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Вместе с тем директор Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что в случае победы и В.ЯНУКОВИЧ, и Ю.ТИМОШЕНКО будут пытаться сформировать руководство правительства из доверенных кадров и из собственных команд.

“В общем же составе правительственной команды вполне возможны компромиссы. Я не исключаю, что молодые амбициозные политики, которые сейчас принимают участие в гонке, могут рассчитывать на такое сотрудничество. Во всяком случае ЯНУКОВИЧ открыт к нему. Относительно возможного сотрудничества с ЮЩЕНКО, то это информационный миф, который удачно вброшен для выгоды конкретной политической силы и политического лица. Я не вижу никакого смысла в сближении ЯНУКОВИЧА с ЮЩЕНКО после выборов”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Старший научный сотрудник кафедры украинских студий университета Торонто Тарас КУЗЬО отметил, что В.ЮЩЕНКО или А.ЯЦЕНЮК смогут возглавить правительство при президенте В.ЯНУКОВИЧЕ лишь в случае роспуска парламента.

«Сценарий может быть реальным в случае, если ЯНУКОВИЧ победит на президентских выборах и сможет распустить ВР. Потому что тогда уже не будет аморфной НУ-НС, как сейчас. Будут, вероятно, фракции ЯЦЕНЮКА, «Нашей Украины» ЮЩЕНКО и, возможно, даже фракция БАЛОГИ «Единый Центр». Эти фракции, очевидно, будут против Ю.ТИМОШЕНКО настроены и готовы будут объединиться в большинство с ЯНУКОВИЧЕМ. Но я не думаю, что ЯНУКОВИЧ сможет распустить парламент на юридических основаниях. Нужно помнить также, как это было в 2006 году, когда ЯНУКОВИЧ был премьером и выгонял грубо из правительства отдельных министров. Я не думаю, что его поведение уже в должности Президента будет иным», - сказал Т.КУЗЬО.

В свою очередь, политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО считает «технологическим» предложение В.ЯНУКОВИЧА.

“Во-первых, ЯЦЕНЮК не имеет фракции в ВР, а ЮЩЕНКО после выборов вряд ли сможет повлиять на свою фракцию в парламенте. Если же ЮЩЕНКО будет действительно влиять на нее, то есть будет иметь свои 38 голосов, например, то это даст реально возможность войти его фракции в новую коалицию. Тогда ЯНУКОВИЧУ придется отказаться от идеи досрочных парламентских выборов. Ранее он заявлял о готовности распустить ВР, теперь он отказывается от этой идеи и заявляет о готовности предложить портфели. Вряд ли это реально, потому что, честно говоря, после избрания ЯНУКОВИЧА президентом, низка вероятность того, что кто-то сможет в НУ-НС убедить объединиться ради дружбы с ЯНУКОВИЧЕМ и потерять при этом свой электорат”, - отметил В.ЦИБУЛЬКО.

Он считает, что НУ-НС пойдет на новые выборы ради сохранения собственного электората.

“Согласится ли на предложение ЯНУКОВИЧА ЮЩЕНКО? Ситуация двойственная, потому что, во-первых, ЮЩЕНКО бы получил значительно больше власти, чем он имеет ее на президентской должности. Но эта должность не комфортна для ЮЩЕНКО, потому что он «системщик». Он человек, который способен играть во многоходовки, но для того, чтобы играть во многоходовки нужно иметь по крайней мере большую фракцию в парламенте. Даже если такое произойдет, то его часть в коалиции будет слаба, а он будет фактически имитационным премьером, а полнота власти будет дрейфовать в сторону Банковой”, - сказал В.ЦИБУЛЬКО.