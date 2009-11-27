Ющенко сделал заявление относительно убийства на границе с Россией

Украина рассчитывает на объективное расследование инцидента на границе с Россией.

Об этом идет речь в заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, распространенном его пресс-службой.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что ночью 26 ноября 2009 года на одном из участков украинско-российской государственной границы, на территории Российской Федерации, в результате применения российскими пограничниками огнестрельного оружия погиб гражданин Украины Андрей Якименко.

В.ЮЩЕНКО передал искренние соболезнования семье погибшего. При этом он выразил особую обеспокоенность тем фактом, что случаи применения российской стороной огнестрельного оружия на общей границе в последнее время стали неединичными.

«Украина рассчитывает на оперативное и объективное расследование компетентными органами Российской Федерации всех обстоятельств инцидента, в первую очередь, целесообразности применения оружия как средства прекращения правонарушений», – сказал Президент, и отметил резонанс, который вызвали в украинском обществе такие действия российских пограничников.

По словам Президента, традиционно украинско-российская государственная граница воспринимается гражданами обеих стран как граница дружбы и мира, где тесно переплетены экономические, социальные и культурные отношения между гражданами обеих стран.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО ожидает конструктивного подхода российской стороны к вопросам завершения договорно-правового оформления государственной границы. «Нужно отойти от политики необоснованных заявлений относительно демаркации общей границы и осуществить в ближайшее время практические шаги по созданию совместной демаркационной комиссии и началу демаркации», – отметил Президент.

Глава государства выразил уверенность, что урегулирование данного вопроса является крайне необходимым и актуальным, и позволит воспринимать государственную границу как важный атрибут государства, и минимизировать противоправную деятельность в приграничье.

«Призываю российскую сторону к толерантным, последовательным и прогнозируемым действиям, и уверен, что мы найдем понимание по всем неотложным вопросам, связанным с границей», – отметил В.ЮЩЕНКО.