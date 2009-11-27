МИД Украины: проблема в том, что мы не знаем четко, где граница с Россией

Министерство иностранных дел Украины реагирует, и в дальнейшем будет реагировать на такие односторонние шаги российского внешнеполитического ведомства, которые создают проблемы для конструктивных двусторонних отношений.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ в эфире ТВі.

Говоря об отношениях с Россией, он подчеркнул, что ведется конструктивное двустороннее сотрудничество, в частности в экономической сфере.

Относительно последних резких заявлений российского внешнеполитического ведомства, в частности реакции МИД РФ на указ Президента Украины о чествовании украинского национального движения ХХ века, В.ЧАЛЫЙ заметил: „Но при этом все, что создает атмосферу такую двустороннюю, не очень приемлемую, оно не идет на пользу налаживанию плодотворного сотрудничества. И потому такие действия односторонние со стороны Российской Федерации, которые создают определенные проблемы для того, чтобы мы выполняли ту договоренность о сотрудничестве, которая есть на разных уровнях, они недопустимы, конечно, мы реагируем, и будем реагировать”.

В этом контексте В.ЧАЛЫЙ обратил внимание на недавний инцидент на российско-украинской границе, когда российский пограничник застрелил гражданина Украины, который нелегально пытался пересечь границу.

„Но проблема в том сегодня, что мы не знаем четко, где эта граница, он не демаркирована, и потому у нас возникают вопросы по этому поводу. Во-первых, мы рассчитываем на то, что российские компетентные органы выяснят ситуацию, которая будет иметь общественную огласку. Сейчас МИД держит на контроле эту ситуацию, и мы не можем не отвечать на такие события, потому что речь идет о защите наших граждан, наших национальных интересах”, - заявил заместитель министра иностранных дел Украины. „Ми не хотели бы вступать в такую перепалку по разным вопросам, и рассчитываем на соответствующее отношение со стороны России”, – добавил В.ЧАЛЫЙ, и отметил, что эти вопросы также будут рассматриваться на уровне министров двух стран.

Кроме того, В.ЧАЛЫЙ убежден, что после демаркации российско-украинской границы будет проще вести диалог и о безвизовом режиме, в том числе с Евросоюзом.

Также заместитель министра подчеркнул, что МИД Украины не задействован в политических процессах в стране, а занимается конкретными делами. И, в частности, министр Петр ПОРОШЕНКО лично держит на контроле все дела относительно украинцев, которые попали в сложное положение за рубежом, хотя это очень тяжело, потому что таких случаев десятки тысяч.