Литвин рассказал в Крыму, что он думает о языковой проблеме

Надо запретить политикам спекулировать на языковой теме. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, находясь с рабочей поездкой в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, во время общения с жителями Армянска и Красногвардейска, он отметил, что “когда они при власти, то забывают обещания и проводят украинизацию, а возвращаясь в оппозицию, политики снова начинают кричать о статусе русского языка».

В.ЛИТВИН напомнил, что в Украине действует Закон “О языках”, согласно которому русский имеет особый статус языка межгосударственного общения. Он отметил, что «исторически Украина двуязычное государство». По его словам, «второй язык общения каждая региональная община имеет право выбирать самостоятельно». «Безусловно, что на юге и востоке Украины выступать в суде, сдавать тесты, читать аннотации на лекарствах большинство людей предпочитают на русском, поэтому необходимо уважать выбор людей, в частности, желание разговаривать на присущем именно им языке» - добавил В.ЛИТВИН.