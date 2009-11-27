Добкин: денег на строительство объектов Евро-2012 в Харькове нет

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН заявил, что Кабинет министров Украины прекратил финансирование объектов, которые готовятся в городе к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом размещена на официальном сайте Харьковского горсовета.

По словам мэра, на сегодня средства Харькова и инвесторов исчерпаны, а графики финансирования проектов Евро-2012 сорваны.

«Правительство прекратило финансирование объектов Евро-2012 в Харькове. На сегодняшний день средства города и инвестора уже полностью исчерпаны. Сорванные графики финансирования могут нарушить ту работу, которая стала объединительной идеей харьковской территориальной общины, власти и бизнеса», - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в горсовете, согласно Государственной программе подготовки к Евро-2012, Харькову в 2009 году запланировано выделить из госбюджета 505 млн. грн.