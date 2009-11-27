Эксперт: Нацбанк вышел на открытые торги, чтобы поддержать доллар

Национальный банк Украины (НБУ) перешел на поддержку доллара, выставив заявку на его покупку по курсу 7,98 грн./долл.

Так агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в четверг Нацбанк вышел на открытые торги на валютном рынке впервые после отсутствия на протяжении более чем двух месяцев.

По словам экономиста, вчера вследствие действий НБУ гривня укрепилась к доллару лишь на 0,1%. С начала же ноября украинская валюта ревальвировала к американской на 1,5%, отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0170 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9670/7,9845 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9790/7,9980 грн./долл.

Вчера США праздновали День Благодарения. В связи с этим торги по американской валюте проводились валютированием ТОМ, но, несмотря на это, цены на доллар продолжали падать, а НБУ вышел на рынок с покупкой валюты.