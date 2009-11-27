Избирательная кампания в Украине вызывает обеспокоенность в Израиле

В Израиле обеспокоены уровнем антисемитизма в президентской избирательной кампании в Украине. Этой теме Объединение выходцев из Украины посвятило конференцию, которая состоялась в городе Бат-Яме.

В форуме приняли участие политологи, члены израильского кабинета министров и рядовые выходцы из Украины. Как рассказал «Немецкой волне» один из главных докладчиков мероприятия, политтехнолог Давид Эйдельман, спекуляция на национальной и, в частности, антисемитской теме беспрецедентно проявилась в ходе нынешней предвыборной гонки.

Особенностью стало и то, что в этот раз “черный пиар” антисемитского рода носит именно целеустремленный, а не фрагментарный характер, как в прошлом. В то же время, по мнению обозревателя, у украинского избирателя уже выработался определенный «имиджевый иммунитет» к этой тематике, хотя подобные провокации, прогнозирует аналитик, будут продолжаться вплоть до открытия избирательных участков.

По итогам конференции, ее участники приняли воззвание к украинскому народу, призывая противодействовать использованию национальной темы в избирательных целях.

Местные СМИ, в свою очередь, обращают внимание на то, что впервые на этом мероприятии отсутствовали украинские дипломаты, которые традиционно посещают масштабные мероприятия украинского землячества. В пресс-службе посольства Украины сообщили, что не получали официального приглашения.

Однако представитель посольства накануне конференции все же обсуждал проблематику антисемитизма на украинских выборах во время закрытой встречи с министром диаспоры Израиля Юлием Эдельштейном.