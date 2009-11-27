Сегодня ЦИК должен сформировать 225 окружных комиссий

Сегодня Центризбирком должен сформировать 225 окружных избирательных комиссий.

И уже на протяжении трех дней, то есть не позже понедельника, окружные комиссии должны собраться на первое заседание.

Все 18 кандидатов в Президенты уже подали предложения о включении своих представителей в состав окружкомов. Потом необходимо будет определить квоту на руководящие должности от каждого кандидата. В среднем количество членов окружных комиссий будет составлять от 30 и выше людей, заявили в ЦИК.

Избирательные участки по календарному плану должны быть созданы до 9 декабря, а до 21 декабря окружкомы должны сформировать участковые избирательные комиссии на основе представлений кандидатов в Президенты.

ICTV