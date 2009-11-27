Сегодня ЦИК должен сформировать 225 окружных комиссий
08:53, 27 ноября 2009Политика
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18 кандидатов уже подали предложения
Сегодня Центризбирком должен сформировать 225 окружных избирательных комиссий.
И уже на протяжении трех дней, то есть не позже понедельника, окружные комиссии должны собраться на первое заседание.
Все 18 кандидатов в Президенты уже подали предложения о включении своих представителей в состав окружкомов. Потом необходимо будет определить квоту на руководящие должности от каждого кандидата. В среднем количество членов окружных комиссий будет составлять от 30 и выше людей, заявили в ЦИК.
Избирательные участки по календарному плану должны быть созданы до 9 декабря, а до 21 декабря окружкомы должны сформировать участковые избирательные комиссии на основе представлений кандидатов в Президенты.
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