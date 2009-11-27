БЮТ: люди получат помощь, несмотря на сопротивление ПР и Ющенко

Во фракции БЮТ убеждены, что на будущей неделе Верховная Рада Украины примет закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом говорится в заявлении фракции БЮТ, текст которого передан агентству УНИАН.

“Мы убеждены, что, несмотря на сумасшедшее сопротивление лидеров Партии Регионов и Виктора ЮЩЕНКО, закон о выделении средств будет принят на следующей неделе и люди получат своевременную помощь”, - говорится в заявлении.

В БЮТ отметили, что Президент Виктор ЮЩЕНКО “высосал из пальца причины”, чтобы не подписывать ранее принятый закон, несмотря на то, что НБУ подтвердил, что все необходимые деньги для борьбы с гриппом есть.

Поддерживает в такой борьбе против правительства Президента и Партия регионов, считают в БЮТ. “Мы понимаем, что Партия регионов в борьбе с премьер-министром нашла верного соратника и союзника в лице Президента ЮЩЕНКО. Мы также с пониманием относимся к тому, что Партия регионов критикует премьер-министра за ее успешные и эффективные действия, потому что они в оппозиции, и закономерно, что каждый успешный шаг правительства у них вызывает раздражение”, - говорится в заявлении.

При этом, отмечают в БЮТ, Партия регионов вместе с В.ЮЩЕНКО используют здоровье детей, беременных женщин как инструмент борьбы против правительства и персонально премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Но, несмотря на все усилия Партии регионов и В.ЮЩЕНКО, заявляют в БЮТ, ситуация с эпидемией взята под жесткий контроль, ее рост в Украине полностью остановился.

В заявлении отмечается, что смертей в Украине из-за эпидемии гриппа было намного меньше, чем по даже оптимистичным прогнозам ВОЗ в 36 тысяч. В то же время, существуют огромные риски второй, даже третьей волны эпидемии.

“Именно поэтому необходимо осуществить еще ряд важных мероприятий. Одно из них – это проведение вакцинации. По убеждению специалистов ВОЗ, альтернативы вакцинации в борьбе с повтором эпидемии нет”, - говорится в заявлении.

В БЮТ заявляют, что ввиду того, что закон был возвращен на доработку, правительство не получило необходимых ресурсов и инструментария для полного преодоления эпидемии гриппа в Украине.