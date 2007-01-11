Место Москаля в Крыму может занять Луценко

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО может быть назначен Постоянным представителем Президента в Крыму. Об этом пишет газета «Экономические известия» со ссылкой на свои источники в аппарате Постпреда в Крыму.

Газета напоминает, что должность сегодня вакантна после назначения Геннадия МОСКАЛЯ на пост заместителя председателя СБУ.

По данным источника газеты, имя Ю.ЛУЦЕНКО стоит первым в списке кандидатов на вакантную должность.

«ЭИ» не удалось получить комментарий от самого Ю.ЛУЦЕНКО: мобильный телефон не отвечал, пишет издание.

Между тем, бывший вице-премьер крымского правительства, народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО скептически отнесся к возможному новому назначению Ю.ЛУЦЕНКО. «Геннадий МОСКАЛЬ в очередной раз загнал в угол крымских бандитов. А руками Ю.ЛУЦЕНКО этого делать нельзя», - заявил А.СЕНЧЕНКО.

Кроме Ю.ЛУЦЕНКО, в списке кандидатов значатся бывший председатель Совета министров Крыма, народный депутат IV созыва Верховной Рады Валерий ГОРБАТОВ.

Его назначение, по данным источников газеты, лоббирует первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, работавший в крымчском правительстве В.ГОРБАТОВА министром экономики. Также в списке присутствуют бывший глава «Черноморнефтегаза» Игорь ФРАНЧУК и два заместителя Постпреда - Валерий ПРОБЕЙ-ГОЛОВА и Евгений ДРАПЯТЫЙ. Вчера, по данным газеты, Е.ДРАПЯТЫЙ побывал в Секретариате Президента.