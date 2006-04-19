Во Львове горела академия с учениками

Сегодня около 12 часов в помещении компьютерной академии “ШАГ” на улице Химической во Львове возник пожар, который полностью охватил второй этаж учебного заведения.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, спасатели эвакуировали 35 учеников из пылающего здания. Вместе с тем в помещении оставалось еще 12 детей, которые стали фактически заложниками огня, поскольку аудитория, в которой они находились, была “отрезана” огнем от лестничной клетки. Спасатели провели спецоперацию по спасению детей из задымленной и пылающей аудитории, в которой были, к тому же, зарешечены окна.

“К счастью, дети, которым угрожала гибель от огня и угарного газа, поскольку горела пластиковая обшивка коридора, все спасены благодаря мужеству спасателей, которые поочередно вынесли их из пылающего помещения. Жертв удалось избежать. На данное время пожар локализован, нанесенный ущерб подсчитываются”, - проинформировал П.ВАСИЛЕНКО.

Как отметил руководитель пресс-центра, согласно предварительному заключению экспертов, причиной пожара стала легковоспламеняющаяся жидкость, которой работники академии сегодня проводили очистку пластиковых панелей в коридоре учебного заведения.