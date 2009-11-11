В БЮТ говорят, что пандемию гриппа раздувают Ющенко и Янукович

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сообща работают на полную дестабилизацию ситуации в Украине, заявляет народный депутат, член фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, он сказал: «ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ работают на раздувание пандемии гриппа для того, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить президентские выборы. Они понимают, что обречены на поражение, и потому для них лучше отменить президентские выборы и договориться между собой».

По словам С.СОБОЛЕВА, «одной рукой Президент Украины по представлению Партии регионов и лично В.ЯНУКОВИЧА подписывает дыру в бюджете на этот год на 8 млрд. гривень, а на следующий год - почти на 80 млрд. гривень, вроде бы увеличивая социальные стандарты, а на самом деле внедряя уравниловку пенсий и заработных плат». «Между тем делает заявление, что не подпишет выделение 1 млрд. гривень на закупку вакцин и соответствующего оборудования, которое спасет жизнь тысяч людей от пандемии калифорнийского гриппа», - добавил он.

«По моему мнению, более циничного заявления Президента, чем сегодняшнее, трудно представить. Заявления Президента по поводу раскручивания инфляции правительством на фоне подписи ЮЩЕНКО под законом, который, фактически, срывает систему выплаты пенсий, заработных плат и приводит к тотальной безработице, или, как альтернатива, - к раскручиванию инфляции», - отметил С.СОБОЛЕВ.

«Именно поэтому мы четко видим союз между ЯНУКОВИЧЕМ - лидером так называемой оппозиции, и Президентом Украины ЮЩЕНКО, задача которых заключается в одном - любой ценой уничтожить премьер-министра, правительство Украины, но реально - это уничтожить страну, принимая и подписывая президентские решения», - добавил он.

Также депутат отметил, что в прошлом месяце Президент ветировал три решения правительства относительно выделения средств на закупку специального оборудования для вентиляции легких.

«Было готово решение правительства на закупку этого оборудования для роддомов, для выхаживания младенцев. Именно младенцы, беременные женщины и дети наиболее уязвимы перед калифорнийским гриппом», - отметил С.СОБОЛЕВ.