Тимошенко еще раз приняла решения, которые отменил Ющенко

Правительство сегодня на заседании возобновило действие постановлений о предоставлении государственных гарантий для привлечения иностранных кредитов государственными предприятиями Украины для закупки медицинского оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство повторно рассмотрело постановление об инвестиционных проектах по поставке того медоборудования, которое на сегодняшний день крайне необходимо, в том числе и аппараты по искусственной вентиляции легких, оборудование для гемодиализа и другое оборудование, в котором очень остро сейчас нуждаются больницы, инфекционные отделения», - сказал А.БИЛОВОЛ.

По словам главного санитарного врача, правительство рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не приостановит повторно действие этих постановлений.