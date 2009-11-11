Тимошенко еще раз приняла решения, которые отменил Ющенко
13:54, 11 ноября 2009Политика
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Комментировал Биловол
|Александр БИЛОВОЛ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Правительство повторно рассмотрело постановление об инвестиционных проектах по поставке того медоборудования, которое на сегодняшний день крайне необходимо, в том числе и аппараты по искусственной вентиляции легких, оборудование для гемодиализа и другое оборудование, в котором очень остро сейчас нуждаются больницы, инфекционные отделения», - сказал А.БИЛОВОЛ.
По словам главного санитарного врача, правительство рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не приостановит повторно действие этих постановлений.
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