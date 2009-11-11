Парубий: группа «За Украину!» будет отстаивать позиции Ющенко

Народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий убежден, что группа «За Украину!» в Верховной Раде остается основой, которая объединяет всех, кто стоит на защите национальных интересов и поддерживает государственный курс Виктора Ющенко.

«За весь этот период группа «За Украину!» остается и будет той средой в парламенте, где откровенно отстаивают позиции Президента Украины и его программу в украинском парламенте», - говорит Парубий.

Он напомнил, что «За Украину!» в Верховной Раде образовалась тогда, когда, к сожалению, большинство фракции НУНС проголосовало за вхождение и коалицию с БЮТ и, тем самым, отошла от позиции Ющенко, который был лидером блока «Наша Украина Народная Самооборона» и является лидером «Нашей Украины»: «Фактически в тех условиях, когда БЮТу удалось сформировать большинство благодаря нашей фракции, нам удалось объединиться в депутатскую группу для того, чтобы себя четко обозначить и отделить от проБЮТовской позиции».

Парубий убежден, что сейчас все больше людей становятся сторонниками позиции и логики Ющенко.