Ющенко - Тимошенко: не надо меня шантажировать

Президент Виктор Ющенко собирается ветировать решение парламента о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом он сказал во время горячей линии в "Комсомольской правде в Украине", комментируя призыв премьера Юлии Тимошенко не блокировать выделение денег.

"Не надо меня шантажировать. У меня есть право президента, и я им воспользуюсь", - сказал Ющенко.

Как известно, ранее Тимошенко обвинила Ющенков блокировании выделения денег на борьбу с эпидемией.

Украинская правда