Ющенко - Тимошенко: не надо меня шантажировать
12:19, 11 ноября 2009Политика
2736 0
Президент намерен ветировать решение ВР
Президент Виктор Ющенко собирается ветировать решение парламента о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.
Об этом он сказал во время горячей линии в "Комсомольской правде в Украине", комментируя призыв премьера Юлии Тимошенко не блокировать выделение денег.
"Не надо меня шантажировать. У меня есть право президента, и я им воспользуюсь", - сказал Ющенко.
Как известно, ранее Тимошенко обвинила Ющенков блокировании выделения денег на борьбу с эпидемией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter