Тимошенко предъявила Ющенко ультиматум

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в блокировании деятельности правительства по борьбе с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«К сожалению, работа приостановилась по одной банальной причине – почти восемь дней Президент не подписывает закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, блокирование вступления в силу закона является причиной для приостановки работы по закупке необходимых лекарственных средств и медицинского оборудования.

«Пока правительство не получит необходимого количества финансовых ресурсов, мы не можем заключить ни одного контракта, мы не можем сегодня бороться с эпидемией. Мы считаем, что деятельность Президента, когда он сознательно не подписывает закон о выделении средств на борьбу с эпидемией, за который проголосовали почти все депутаты в парламенте – более 400 народных депутатов, – это является прямой деятельностью против Украины», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что требует от Президента до конца сегодняшнего дня подписать закон. «Если он не подпишет этот закон, то это будет означать, что он хочет снова вернуться к тем временам, когда эпидемия распространялась очень быстрыми темпами, и на этом фоне приостановить президентские выборы», - предположила премьер.

«Я считаю, что такая деятельность для Президента является несовместимой с его пребыванием на должности», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.