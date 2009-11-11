Ющенко едет в Эмираты

Президент утвердил План мероприятий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение указанного Плана мероприятий. Справка УНИАН. Двухдневный официальный визит в ОАЭ Президента Украины начнется в воскресенье, 15 ноября.

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