Ющенко едет в Эмираты
11:33, 11 ноября 2009Политика
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Президент утвердил План мероприятий
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение указанного Плана мероприятий.
Справка УНИАН. Двухдневный официальный визит в ОАЭ Президента Украины начнется в воскресенье, 15 ноября.
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