Ющенко настраивает Минздрав на встречу со второй волной эпидемии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает руководство Министерства здравоохранения извлечь уроки из эпидемии гриппа, и не повторить ошибки в случае появления второй волны эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время совещания в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на данный момент одним из основных заданий является снижение смертности в результате заболевания гриппом и пневмонией. По его словам, власть должна сделать все необходимое, чтобы у врачей были все необходимые средства встретить возможную вторую волну эпидемии гриппа.

Еще одним заданием В.ЮЩЕНКО назвал необходимость обеспечить врачей тестами, которые помогали бы эффективно различать виды гриппа, в частности отличать пандемический грипп от сезонного. Президент подчеркнул, что на данный момент в Украине есть возможность делать ежесуточно 50 тестов для выявления пандемического гриппа, тогда как эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют увеличить количество таких тестов в три раза.