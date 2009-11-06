В Крыму открыли памятник Ленину
20:02, 06 ноября 2009Политика
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К 92-й годовщине Октябрьской революции
Памятник Владимиру Ленину открыли коммунисты в поселке на севере Крыма.
Он установлен по инициативе министра образования и науки автономии, коммуниста Валерия ЛАВРОВА, говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.
Памятник открыт в четверг, 5 ноября, в поселке городского типа Вольное Джанкойского района.
Памятник представляет собой установленный на постаменте бюст Ленина.
7 ноября отмечается 92-я годовщина Октябрьской социалистической революции.
Готовясь к этому событию, коммунисты Крыма на днях помыли памятник Ленину на главной площади Симферополя
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