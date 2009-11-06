В Крыму открыли памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину открыли коммунисты в поселке на севере Крыма.

Он установлен по инициативе министра образования и науки автономии, коммуниста Валерия ЛАВРОВА, говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

Памятник открыт в четверг, 5 ноября, в поселке городского типа Вольное Джанкойского района.

Памятник представляет собой установленный на постаменте бюст Ленина.

7 ноября отмечается 92-я годовщина Октябрьской социалистической революции.

Готовясь к этому событию, коммунисты Крыма на днях помыли памятник Ленину на главной площади Симферополя