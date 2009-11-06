Черновецкий наказал тех, кто хотел его облизать

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что наказал тех должностных лиц, которые инициировали повышение ему надбавки к заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал в ток-шоу «Готов отвечать!» на телеканале «Украина» в четверг.

«По поводу надбавки я провел служебное расследование. Люди, которые выставили этот вопрос на сессию, наказаны, потому что это чистая провокация и больше ничего такого в этом нет. Конечно, в любой структуре государственной есть много чиновников, которые хотят облизать своего начальника. И я по-человечески их понимаю, но я их о надбавке не просил», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также опроверг озвученные на ток-шоу слухи о том, что Киевсовет планирует поднять ему зарплату в 500 раз. «В 500 раз? Глупости какие-то…», - сказал он.

При этом мэр добавил, что с момента его прихода на занимаемый пост в столице, всегда получал 1 грн. заработной платы. «Все остальные деньги перечислялись на соответствующие государственные социальные фонды», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, за весь этот период он сэкономил бюджету «до 1 млн. (грн.) как минимум».

Как сообщал УНИАН, 29 октября депутаты Киевского городского совета повысили надбавку к заработной плате мэру столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с 30 до 40% должностного оклада с учетом надбавки за ранг государственного служащего.

В решении отмечается, что оно принято в соответствии с законодательством Украины об оплате труда и учитывая личное заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, согласно которому ему выплачивается заработная плата в размере 1 грн.