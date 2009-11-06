Медведев: Россия применит армию за границей в крайних случаях

Решения об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны будут приниматься только в крайних случаях для защиты россиян, заявил в четверг президент России Дмитрий Медведев.

"Такого рода решения (об использовании Вооруженных сил за пределами РФ) носят абсолютно чрезвычайный характер и будут применяться только в случае крайней необходимости", - подчеркнул глава государства на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

При этом Медведев подчеркнул, что "правовая основа (для принятия таких решений) должна быть".

"Наши граждане должны быть защищены в любой точке земного шара и чувствовать защиту государства", - приводит слова президента РИА "Новости".

Он напомнил, что данная тема поднималась на предыдущей встрече с членами Совета палаты Совета Федерации в феврале, а на прошлой неделе одобрены изменения в закон об обороне, касающиеся возможности президента оперативно использовать Вооруженные силы за пределами России.