Князевич просит Медведько наказать виновных в антивакцинальной кампании

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 112 Уголовно-процессуального кодекса по фактам заведомо неправдивого информирования общественности о вакцинации как о действиях, угрожающих гибелью и другими тяжелыми последствиями для людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, действия организаторов и участников антивакцинальной кампании подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса Украины и имеют достаточную доказательную базу в средствах массовой информации в виде выступлений и комментариев на телевидении, в газетах и журналах, в Интернете в течение 2008-2009 годов.

Как отмечено в обращении, Минздрав готов максимально способствовать в расследовании уголовного дела и предоставлении необходимой доказательной базы.