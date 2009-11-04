Ющенко привлек военных к антиэпидемическим мерам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил руководителям вооруженных формирований усилить координацию с Министерством здравоохранения, главным государственным санитарным врачом, провести предметные консультации по профилактическим мероприятиям, в первую очередь - по вакцинации от сезонного гриппа.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, такое поручение В.ЮЩЕНКО дал по итогам встречи с первым заместителем министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО, командующим внутренних войск МВД Украины Александром КИХТЕНКО, главой Государственной пограничной службы Николаем ЛИТВИНЫМ, главой Администрации Государственной специальной службы транспорта Николаем МАЛЬКО.

На встрече речь шла о выполнении решения СНБО об обеспечении национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине. В первую очередь были обсуждены возможности предоставления помощи гражданскому населению в ликвидации последствий пандемического гриппа.

Как доложил В.ИВАЩЕНКО, во исполнение указа Президента Министерство обороны Украины выделило 16 рентгеномобилей, более 1 тыс. кв. м марли для пошива повязок, причем дополнительно планируется выделить еще 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, до 30 бригад врачей из Военно-медицинских клинических центров и военных госпиталей Западного, Южного, Северного, Центрального и Крымского регионов с необходимым медицинским оснащением подготовлены для отправки в населенные пункты (преимущественно сельской местности). Министерство имеет возможность привлечь до 5 передвижных флюорографических установок, передвижных полевых медицинских лабораторий, предоставить возможности для лечения в Военно-медицинских клинических центрах и военных госпиталях, где для лечения больных будет дополнительно развернуто 2 тыс. коек. Также Министерство может предоставить в пользование санитарный самолет «Вита» (Ан-26) и санитарный вертолет (Ми-8) для эвакуации больных в случае необходимости предоставления экстренной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи и лечения в военно-лечебных учреждениях МО и лечебных учреждениях Минздрава.

М.ЛИТВИН заверил главу государства, что во исполнение указа приведена в готовность к работе в условиях пандемии гриппа система здравоохранения Госпогранслужбы. Клинические госпитали и медико-санитарные части переведены на семидневный режим функционирования с круглосуточным дежурством медицинских работников в пограничных подразделениях, созданы внештатные врачебные бригады с готовностью выезда для предоставления неотложной медицинской помощи; проводятся карантинные мероприятия. Он отметил, что в пунктах пропуска через государственную границу весь личный состав смен пограничных нарядов обеспечен средствами индивидуальной защиты. Также определены дополнительные задачи в отношении порядка действий в случае выявления на границе лиц с внешними признаками болезни.

По информации руководителя Госпогранслужбы, лишь на двух пунктах пропуска (на украинско-словацком участке государственной границы) ограничено движение пешеходов в связи с объявленной в отдельных регионах Украины эпидемией гриппа.