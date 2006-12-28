Вице-мэр Полтавы избил милиционера

Против вице-мэра Полтавы Александра РУСИНА возбуждено уголовное дело за избиение милиционера.

Как сообщил первый заместитель начальника УМВД Украины в Полтавской области Александр КАЛИНИН, вице-мэр, находясь в нетрезвом состоянии, ударил кулаком по лицу милиционера. "Инцидент произошел после того, как милиционеры, проверяя порядок в общественном транспорте, задержали женщину, которая пользовалась фальшивым удостоверением для бесплатного проезда. Решив, что заместитель мэра Полтавы в этой ситуации ей поможет, женщина позвонила господину РУСИНУ на мобильный. Приехав на место, вице-мэр не смог найти согласия с милиционерами и перешел на рукоприкладство", - заявил А.КАЛИНИН.

Напомним, в сентябре А.РУСИН был утвержден заместителем мэра Полтавы по социальным вопросам.