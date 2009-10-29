Блок Кличко в знак протеста покинул сессионный зал Киевсовета

В знак протеста депутаты Блока Кличко покинули сегодняшнее заседание сессии Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как депутаты вышли из сессионного зала, лидер фракции Виталий КЛИЧКО громко сообщил об этом всему депутатскому корпусу: «В знак протеста наша фракция покидает сессию, потому что в таких условиях мы не можем продолжать работу».

Как объяснила в интервью журналистам представитель фракции Блока Кличко Наталия НОВАК, депутаты не согласны с тем, что им не предоставляются своевременно документы по проектам решений, которые вносятся сегодня с голоса и голосуются.

По ее словам, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ выполняет свою обязанность обеспечить соблюдение регламента в одностороннем порядке.

Н.НОВАК отметила, что три решения были проголосованы депутатским корпусом без соответствующих проектов решений, а когда депутаты их фракции пытались взять слово, чтобы получить необходимые объяснения, им этого слова не предоставляли. В результате фракция была вынуждена прибегнуть к блокированию трибуны, благодаря чему все же документы по этим трем решениям были предоставлены депутатам после небольшого перерыва.

В то же время, следующим для голосования был объявлен вопрос, по которому снова-таки не было никаких документов.

При этом Н.НОВАК подчеркнула, что этот проект решения имел очень важное содержание, поскольку касался порядка сохранения документов по земельным вопросам.

Но при этом не было объявлено даже точного названия проекта решения.

Она отметила, что неизвестно, что заложено в это решение, и не поняло, каким образом депутаты смогут защищать интересы киевской общины, если они голосуют за непонятно что.

Н.НОВАК сказала, что фракция в таких условиях не видит смысла в дальнейшем принимать участие в работе сегодняшнего заседания.