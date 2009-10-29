На заводе «Радикал» состоится выдвижение Пабата в президенты

В пятницу, 30 октября, в 10.00 на территории столичного завода «Радикал» (ул. Красноткацкая, 83) состоится торжественное собрание Народной Армии Спасения относительно официального выдвижения ее лидера - Александра ПАБАТА - кандидатом на пост Президента Украины.

Во время собрания будет представлена предвыборная программа А.ПАБАТА, в основе которой - План Спасения Украины, разработанный Народной Армией Спасения.

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