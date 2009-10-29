У Тимошенко говорят, что Ющенко создаст преграды в переговорах с МВФ

И. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов создаст дополнительные преграды в переговорах с Международным валютным фондом о выделении очередного транша.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Это значительно увеличит риски того, что нам будет тяжело найти понимание с Международным валютным фондом», - сказал он.

В то же время и.о. министра считает, что пока еще рано говорить об отказе МВФ выделить Украине очередной транш кредитных ресурсов.

«Я все же надеюсь, что мы найдем формулу, как решить этот вопрос и не вводить страну в хаос», - добавил И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас правительство не имеет финансовых возможностей для увеличения социальных стандартов.

«Если Президент принял такое решение, он знает, где их найти. К сожалению, Министерство финансов об этом не было информировано, где Президент видит найти деньги», - сообщил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл.).

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».