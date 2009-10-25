Байден: США поставили России условие

Вице-президент США Джозеф Байден в интервью радио "Свобода" раскрыл принципы перезагрузки отношений с Россией.

"Мы хотим нажать на кнопку перезагрузки, но не на кнопку, стирающую всё, в том числе и память. Мы совершенно ясно дали это понять", – подчеркнул он.

По словам вице-президента США, Штаты заявили два принципа, которые не обсуждаются. "Первый из них – никаких сфер влияния. Мы не потерпим этого и не будем в этом участвовать. И второй принцип – никакого права вето на возможность любого государства в любой части Европы или даже в любой части мира принимать собственные решения о том, в каких союзах или организациях ему состоять", - говорит Д.Байден.

Мир находится в одной из поворотных точек истории, и Россия обдумывает свою новую сущность, свою новую роль. "Мы считаем Россию большой державой, большим игроком, и она может стать большим подспорьем перемен к лучшему", - заявил американский вице-президент, добавив, что ожидает в ближайшее десятилетие от Россия осознания того, что в ее интересах большая интеграция, а не какой-то "особый" курс, о котором подумывают некоторые.