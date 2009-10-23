По словам Кириленко, НУ-НС уже подготовил Мартыненко "черную метку"

Народный депутат от фракции НУ-НС, лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО утверждает, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смены лидера фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам В.КИРИЛЕНКО, у большей части фракции НУ-НС есть желание, чтобы фракция вернулась к своей самостоятельной позиции.

Он отметил, что инициатива по смене руководства фракции обсуждается уже несколько месяцев.

«Как будут развиваться события, зависит от решения многих людей и каждого народного депутата», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, собираются ли подписи за смену руководства фракции, В.КИРИЛЕНКО сказал: «Он (сбор подписей) уже давно прошел».

В то же время депутат не уточнил, сколько конкретно подписей собрано, поскольку, по его словам, их собирали разные люди. «Но если бы потенциально такие изменения не поддерживало большинство фракции, то о таком сборе подписей вообще не было бы речи», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также отрицал свою причастность к инициативе о смене лидера фракции НУ-НС.

«Я могу сказать точно, что эта инициатива исходила не от меня. Этот сбор подписей инициировали те коллеги, которые понимают, что фракция должна иметь самостоятельную позицию, с которой считается и коалиция, и оппозиция», - сказал он и отметил, что к смене руководства фракции Секретариат Президента Украины не имеет отношения.

«Секретариат Президента пусть разберется со своими делами и у себя наведет элементарный порядок, а не делает вид, что он раздает наряды депутатским фракциям. Кто-кто к этому делу не имеет никакого отношения, то это Секретариат Президента», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина» (№ 182 от 23 октября), глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность В.КИРИЛЕНКО. Издание утверждает, что 22 октября члены фракции НУ-НС возобновили сбор подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО.