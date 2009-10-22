Ющенко: выигрывает не та нация, которая имеет нефть или газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что образование и наука должны стать приоритетом для Украины.

Как сообщила пресс-служба Президента, об этом он заявил во время встречи с представителями интеллигенции Харьковской области в ходе рабочей поездки в этот регион.

Отметив особенность аудитории, которая представляет один из ведущих научных центров Украины, Президент подчеркнул, что образование и наука должны стать одним из первых приоритетов для всей украинской власти. «Если кто-то хочет говорить о большой перспективе для Украины, тот должен как приоритет номер один выделять образование, науку и технологии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что именно благодаря этим сферам нации выигрывают глобальную конкуренцию в современном мире. «Выигрывает не та нация, которая имеет нефть или газ, или уголь. Как правило, в лидерах нет ресурсных наций, потому что конкуренция выигрывается не этим ресурсом, а ресурсом образования, ресурсом науки», - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал основные реформы в образовании, осуществленные за последние 4 года. Это интеграция в Болонский процесс, внедрение внешнего независимого оценивания выпускников школ, доведение компьютеризации школ до уровня 97%, реализация программы «Школьный автобус» на уровне 94%. В то же время Президент отметил, что если бы правительство в целом не проводило популистской политики, то осуществление этих программ можно было бы довести до стопроцентного выполнения, в том числе через создание мотивации для привлечения внебюджетных средств. «Мы должны найти этот ресурс, даже не обращаясь к бюджету», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Касаясь осуществленных образовательных реформ, Президент обратил особое внимание на предоставление более широких возможностей для получения высшего образования инвалидам, сиротам, детям из многодетных семей. Эти изменения, по оценке Президента, свидетельствуют о большей нравственности и большей социальной ответственности высших учебных заведений и образовательной политики в целом.

Говоря о социальном и экономическом прогрессе, Президент отметил, что условиями для его осуществления является политическая консолидация нации. «Какая нация может ставить большие экономические задачи, большие социальные маяки? Нация консолидированная, нация объединенная. Только она может ставить вопрос высокого качества», - сказал глава государства. Он отметил, что особенно этот посыл он обращает к интеллигенции как общественному авангарду.

«Если мы обеспечим высокое эффективное развитие своей нации, своего государства – это является неотъемлемым условием экономического, социального, общественного прогресса», - констатировал Президент.