Дело Пискуна положили под сукно

Сегодня Верховный суд Украины отложил на неопределенный срок вынесение решения по делу бывшего генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА относительно его освобождения от должности в связи с необходимостью дополнительного изучения материалов дела.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время судебного заседания коллегии палаты ВСУ.

В частности, ВСУ считает необходимым дополнительно изучить материалы дела для определения различного применения норм права судом первой инстанции, Апелляционным судом города Киева, Высшим административным судом Украины, который рассматривал это дело.

Во время судебного заседания представители С.ПИСКУНА в суде настаивали на том, что последний был незаконно освобожден от должности, в первую очередь, из-за того, что в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 14 октября 2005 года не казаны мотивы освобождения.

Вместо этого представители Президента Украины в суде (Елена ОСТРОВСКАЯ и Николай ПОЛУДЁННЫЙ - УНИАН) не соглашались с доводами представителей С.ПИСКУНА, поскольку считают, что последний находится с Президентом не в трудовых отношениях, а в конституционно-правовых. Кроме того, они отмечали, что Президент, как гарант Конституции, имеет право освобождать от должности генпрокурора, не обосновывая причины увольнения.

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября с согласия Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября того же года Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

6 декабря Апелляционный суд Киева приостановил выполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента на постановление Шевченковского райсуда и отменил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение к этому суду.

4 июля Высший административный суд отказал С.ПИСКУНУ в восстановлении в должности генерального прокурора Украины.

1 ноября Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу С.ПИСКУНА на его освобождение от должности генпрокурора.