Генсек Совета Европы: разочарование в демократии – из-за нетерпеливости
От Украины ждут большей прогнозируемости
|Торбьерн Ягланд
В Европе люди все больше перестают доверять демократии. Следовательно количество тех, кто приходит на выборы, непрестанно уменьшается. "Это - от разочарования", - сказал, выступая на киевском форуме, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.
"Ожидания от демократических реформ были слишком амбициозными, а люди - слишком нетерпеливыми", - выразил свое мнение Ягланд и прибавил: "Но политические реформы не приносят немедленных изменений и улучшения жизни сразу".
В то же время вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Горан Линдблад указал на хаотичность политической жизни в Украине. Он выразил надежду, что через два года политические процессы в Украине станут более прогнозируемыми.
Украинской власти европейские политики посоветовали больше внимания уделять реформированию судебной системы, чтобы в Европейский суд по правам человека от украинцев поступало меньше жалоб на свою страну.
Что касается места проведения нынешнего европейского форума - Киева, то представители Совета Европы заверили, что к внутренним избирательным процессам в Украине это не имеет ни одного отношения. Ведь страна, которая проводит форум, определяется еще за два года до самой конференции.