Генсек Совета Европы: разочарование в демократии – из-за нетерпеливости

В Киеве начался форум Совета Европы "За будущее демократии". Политики обсуждают преимущества и недостатки европейских избирательных систем. Украине советуют взять лучшее из опыта Европы.

В Европе люди все больше перестают доверять демократии. Следовательно количество тех, кто приходит на выборы, непрестанно уменьшается. "Это - от разочарования", - сказал, выступая на киевском форуме, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

"Ожидания от демократических реформ были слишком амбициозными, а люди - слишком нетерпеливыми", - выразил свое мнение Ягланд и прибавил: "Но политические реформы не приносят немедленных изменений и улучшения жизни сразу".

В то же время вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Горан Линдблад указал на хаотичность политической жизни в Украине. Он выразил надежду, что через два года политические процессы в Украине станут более прогнозируемыми.

Украинской власти европейские политики посоветовали больше внимания уделять реформированию судебной системы, чтобы в Европейский суд по правам человека от украинцев поступало меньше жалоб на свою страну.

Что касается места проведения нынешнего европейского форума - Киева, то представители Совета Европы заверили, что к внутренним избирательным процессам в Украине это не имеет ни одного отношения. Ведь страна, которая проводит форум, определяется еще за два года до самой конференции.

Немецкая волна