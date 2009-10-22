При Кучме коррупция была организована, каждый знал место - эксперт

Предприниматели готовы выйти на улицы, чтобы защитить бизнес от уничтожения.

Такое мнение высказывали эксперты в ходе конференции на тему: «Проблемы развития предпринимательства в Украине и пути их решения», проведенной Институтом проблем управления имени Горшенина.

Как сообщили УНИАН в институте, во время конференции поднимались вопросы предотвращения коррупции и злоупотреблений, защиты отечественного бизнеса от рейдерства, особенно во время экономического кризиса. Также шла речь о проблемах игорного бизнеса, проблемах лицензирования, регистрации и разрешительной системы, а также о социальных аспектах развития отечественного предпринимательства.

Выступая в ходе конференции, председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ отметила, что сегодня основной проблемой является стопроцентное невыполнение законов и правительственных постановлений органами местного самоуправления. «Средоточие коррупции – это связка: мэр, рядом с ним прокурор, губернатор, милиционер и все остальные. Правительственные решения местному самоуправлению всего лишь рекомендовано исполнять», - подчеркнула она. А.КУЖЕЛЬ привела пример выполнения решения правительства о запрете функционирования при мэрии коммерческих рекламных структур. «Это должны быть именно управления мэрии, а не субъекты рынка», - уточнила она. По ее словам, если мэр Николаева Владимир ЧАЙКА воплотил это решение, и участники рынка вздохнули с облегчением, то мэр другого города «заявляет, что всех имел ввиду и не собирается это выполнять».

«Мы имеем дело не с кризисом, а со спланированным уничтожением национального бизнеса. Сегодня Национальный банк Украины фактически совершил стерилизацию гривны. И это делается неслучайно», - убеждена А.КУЖЕЛЬ. Она считает, что кому-то выгодно, чтобы предприниматели не платили заработную плату и не платили налоги в бюджет. «При 80 миллиардах рефинансирования банковской системы уже больше года ни одно украинское предприятие не может взять кредит. У бизнеса нет денег, и через месяц-два их не будет фактически – они останутся только на бумаге. Не будет денег для кредитования – не будет бизнеса. Коррупция возникает там, где есть доступ к бюджету или имуществу», - считает глава Госкомпредпринимательства.

А.КУЖЕЛЬ убеждена, что коррупцию на государственном уровне можно пресечь только жестким контролем.

Вместе с тем, по ее словам, если вступит в силу внесенный коммунистами закон о регулировании цен в фармацевтической отрасли на уровне июля прошлого года, отрасль остановится. «Лекарств не будет. Политики должны понять, что они живут на деньги, которые дает бизнес, поэтому они должны работать на благо бизнеса. Мы уже договорились с рыночниками и фармацевтами о том, что если не будет нормальных законов, будем выходить на забастовки», - отметила А.КУЖЕЛЬ.

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает, что во времена президентства Леонида КУЧМЫ «коррупционная вертикаль была параллельна вертикали власти, она была организованна и дозирована, каждый знал свое место, знал цены, и коррупция была менее рискованна – если человек что-либо обещал, он это делал». А.ПАСХАВЕР отметил, что после ухода Л.КУЧМЫ с поста Президента «коррупционная вертикаль власти» была разрушена, государство резко ослабело, и поскольку основа коррупции лежит в обществе, а не в бюрократии, то коррупция не уменьшилась, а изменилась. «Дозирование исчезло, поскольку исчезла вертикаль власти - коррупцией занялись те, кто в той вертикали не могли этого делать. Повысились риски и цены. Коррупция стала мене ответственной - в том смысле, что можно взять деньги и не выполнить. Возникло ощущение, что коррупция возросла и стала неорганизованной», - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что ему сложно сказать, какой из вариантов коррупции хуже. «В условиях, когда общество приемлет коррупцию, законодательство строится под взяткоемкие функции. Любой закон деформируется с учетом того, чтобы можно было брать взятки. Нам хочется изменить эту систему, но в принципе это невозможно. Эта ситуация может измениться, либо если обществу будет не лень контролировать власть и бюрократию, либо революционным путем. Непрерывная борьба с коррупцией не приведет к ее устранению, но поможет избежать того, чтобы коррупция поглотила все общество», - подчеркнул А.ПАСХАВЕР.

Член совета Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Александр КИРШ согласился с мнением предыдущих экспертов о том, что взятки действительно стали дороже. По его словам, «раз «бандитам - тюрьмы», то выросли риски у коррупционеров. В то же время власть бездействует, что также является злоупотреблением».

Также А.КИРШ отметил, что в условиях кризиса и неплатежей облагать предпринимателей всеми налогами – и НДС, и налогом на прибыль - непростительно. «Украина – единственная страна в мире, где существует налог на инфляцию, на удорожание – в него фактически превращается налог на прирост сверхнормативных остатков, которых в период кризиса никто не накапливает, в то же время все дорожает», - отметил он.

А.КИРШ подчеркнул, что вместо того, чтобы отменять налоги, парламент занят другими вопросами, вынуждая правительство вручную корректировать налогообложение, что не всегда законно. «Потому что парламент не успевает, а эти корректировки потом отменяются либо Президентом, либо судами. Но те, кто за время действия какого-то не вполне законного постановления или распоряжения успели уйти в тень, из тени уже не вернуться. Это дорога в один конец, и таким образом провоцируется тенизация экономики», - сказал он.

Глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Оксана ПРОДАН напомнила, что с 1 января 2010 года вступает в силу норма закона о безопасности и качестве продукции, которая запрещает продажу на рынках мяса или молока, произведенного в домохозяйствах. По ее словам, правительство с подачи Госкомпредпринимательства подготовило законопроект об отсрочке вступления в силу этого закона, но даже если парламент его не примет, Кабмин в любом случае заблокирует вступление в силу этого закона. «И я хочу сообщить людям, что они и с 1 января смогут реализовывать на рынках мясомолочную продукцию, выращенную в своих домохозяйствах», - подчеркнула О.ПРОДАН.

«Еще одна проблема — новые монополисты на рынке — коммунальные предприятия. Автотранспорт, кладбища, аптеки, рынки – органы местной власти создают эти предприятия, а потом они подминают под себя всю отрасль. Сегодня в Украине мэрами создано 7 тысяч коммунальных предприятий, под которые пущены все деньги городских бюджетов, и бороться с этим невозможно», - сказала она.