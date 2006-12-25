Прокуратура возбудила уголовное дело против харьковских милиционеров

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности работников милиции Главного управления МВД Украины в области, которые должны были обеспечивать общественный порядок во время митинга 16 декабря по ул. Клочковской, 197, на котором обсуждалась законность строительства торгового центра.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальник управления прокуратуры Олега ГОДУЕВА, проверкой установлено, что организация обеспечения общественного порядка во время проведения массовых мероприятий в Харькове 16 декабря была ненадлежащей. Вследствие этого неустановленные лица, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и проявляя особую дерзость, нанесли телесные повреждения сотрудникам охраны ООО „Тамира”.

Действия работников милиции по прекращению драки оказались неэффективными. Руководством Дзержинского райотдела ГУ МВД Украины в Харьковской области и управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Харьковской области не были предприняты надлежащие своевременные действия для прекращения нарушений общественного порядка.

В результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей со стороны работников милиции 22 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести, ООО „Тамира” нанесен материальный ущерб на сумму 124,5 тыс. грн.

По данным О.ГОДУЕВА, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность). Досудебное следствие в деле поручено вести следственному отделу прокуратуры области. Ход досудебного следствия прокуратурой взят на контроль.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Харькове после митинга против строительства торгового комплекса по ул. Клочковской,197, произошли массовые столкновения и избиение граждан в присутствии руководителей горсовета и отрядов милиции. 18 декабря руководство торговой группы «Таргет» обвинило Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА в провоцировании массовых беспорядков и избиении граждан 16 декабря с.г. в Харькове.

По словам руководителя департамента по правовым и экономическим вопросам ТГ «Таргет» Владислава ПРОТАСА, инцидент «при полном невмешательстве милиции» произошел во время силового захвата спорного участка территории, выделенной под застройку по ул. Клочковской, 197. В.ПРОТАС сообщил, что в субботу, 16 декабря, в ходе митинга против строительства супермаркета в присутствии несколько «сотен М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА боевиков» учинили расправу над работниками «Таргета», во время которой пострадали и местные жители. В.ПРОТАС подчеркнул, что во время «мирного митинга» пострадал 21 сотрудник фирмы «Таргет», из них трое получили серьезные травмы.

Уголовное дело по факту массовых беспорядков в Харькове, произошедших 16 декабря с.г., возбудила Служба безопасности Украины по ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, а также активное участие в массовых беспорядках). Уголовное дело по фактам массовых беспорядков, произошедших 16 декабря в Харькове, возбудила также прокуратура Харьковской области.