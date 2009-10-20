Якобы задержанный регионал узнал о своем "аресте" по телевизору?

Сегодня во время получения взятки был задержан начальник избирательного штаба Партии регионов в Святошинском районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента (которое транслируется в прямом эфире) министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

В ответ председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ спросил в Ю.ЛУЦЕНКО: «Вы партийность устанавливаете при задержании?».

В ответ Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Нет, после того как народные депутаты требуют отпустить».

Тогда А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что «когда у меня произошло происшествие, то вы дали поручение выяснить, к какой партии принадлежит потерпевший (по-видимому, речь идет о ДТП, в которое попал автомобиль А.ЛАВРИНОВИЧА – УНИАН).

При этом первый вице-спикер призвал Ю.ЛУЦЕНКО не впутывать партии к расследованию уголовных дел.

Через несколько минут после заявления Ю.ЛУЦЕНКО о задержании начальника избирательного штаба ПР в Святошинском районе, А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что начальник избирательного штаба находится на рабочем месте и очень удивлен вышеупомянутым заявлением Ю.ЛУЦЕНКО.