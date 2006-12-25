На Новый Год и Рождество дежурным по стране будет Клюев

Кабинет министров Украины утвердил график дежурства руководства правительства на период праздничных дней с 30 декабря 2006 года по 8 января 2007 года.

Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 22 декабря №637-р размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, на период с 30 декабря по 2 января, а также 7 января, дежурным определен вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей КЛЮЕВ. На период 3-4 января - министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, 5-6 января - вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК, 8 января – министр по связям с Верховной Радой и другими государственными учреждениями Иван ТКАЛЕНКО.

Правительство также поручило руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти установить графики дежурства руководящих работников на период праздников и подать их на утверждение Кабмина.