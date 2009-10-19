Литвину передали, мол ВР и не заметит, что он взял отпуск

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не видит проблемы для работы парламента, если председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН возьмет отпуск на время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявления В.ЛИТВИНА о возможном отпуске для ведения избирательной кампании.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил: «Я не думаю, что это будет как-то осложнять работу Верховной Рады».

По его убеждению, при отсутствии В.ЛИТВИНА «никаких отличий от работы при его присутствии не было и не будет в будущем». Он напомнил, что речь идет о том, что В.ЛИТВИН не будет вести пленарные заседания, а это будет делать первый заместитель председателя Верховной Рады или заместитель.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что В.ЛИТВИН, как и раньше, будет подписывать принятые парламентом законы и соответствующие распоряжения.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН заявил недавно, что во время избирательной кампании намерен находиться в отпуске только в те дни, когда парламент работает в пленарном режиме. Он заметил, что он уйдет в отпуск только после того, как состоится официальное выдвижение кандидатов в президенты.

Он напомнил, что парламент ежемесячно работает в пленарном режиме только две недели. «Когда Верховная Рада работает в пленарном режиме, я, взяв отпуск, буду работать среди людей, чтобы меня не обвиняли. А когда будет работа в комитетах, я буду работать в Верховной Раде и принимать необходимые решения», - заверил В.ЛИТВИН.