Ющенко с Наливайченко до сих пор не нашли замену Кислинскому

На сегодняшний день кандидатура на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины вместо уволенного с этой должности Андрея КИСЛИНСКОГО пока не подобрана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«По состоянию на сегодня такой кандидатуры нет», - сказал он и добавил, что руководство СБУ осуществляет Президент. «Он подбирает и с ним согласовываются кандидатуры со мной и другими уполномоченными на это людьми», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ также выразил мнение, что согласование кандидатур руководителей региональных подразделений СБУ и заместителей руководителя спецслужбы должно осуществляться в соответствии с цивилизованной европейской практикой.

Как сообщалось, недавно в центре скандала, разгоревшегося в связи с сомнениями в достоверности диплома о высшем образовании, оказался А.КИСЛИНСКИЙ, занимавший должность заместителя председателя СБУ.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, согласно которым А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета им. Шевченко.

13 октября председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об увольнении А.КИСЛИНСКОГО с должности заместителя председателя СБУ, которое Виктор ЮЩЕНКО удовлетворил.