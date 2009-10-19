22-23 октября в Харькове состоится первая конференция по поисковой оптимизации в Украине.

Как сообщает организатор конференции - компания Promodo, уже проводится регистрация на конференцию «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в сети Интернет» на сайте http://www.optimization.com.ua/.

В конференции примут участие владельцы интернет-проектов, веб-мастера, маркетологи, специалисты по рекламе и дизайнеры, а так же все те, кто желает получить подробную информацию о том, как эффективно построить бизнес в сети Интернет, создавать сайты, являющиеся мощным инструментом развития бизнеса и привлекать к своему проекту полноценную целевую аудиторию.

На конференции будут обсуждаться тенденции развития рынка Интернет рекламы и поисковых систем в Украине. Особое внимание будет уделено таким темам, как поисковая оптимизация сайтов и анализ ее эффективности, планирование рекламных кампаний, контекстной рекламы. Ряд докладов будет затрагивать вопросы создания сайтов, их удобства и структуры. В рамках официальной части, помимо докладов, пройдут дебаты в рамках двух «круглых столов», посвященные актуальным вопросам участников конференции.

В перерывах между докладами у участников и журналистов будет замечательная возможность пообщаться с лидерами рынка Интернет-рекламы в кулуарах - представителями известных российских и украинских компаний, представителями крупных игроков со стороны поисковых систем и сервисов - Yandex, Meta, Google, Begun, Sape и других web-монстров.

В программный комитет конференции вошли: Анар БАБАЕВ (директор по рекламе и маркетингу, «Биплан»), Роман ВИЛЯВИН (заместитель директора по продвижению сайтов в западном сегменте сети Интернет, «Promodo»), Евгений ШЕВЧЕНКО (генеральный директор компании «УаМастер»).

Мероприятие будет проходить в Харькове 22-23 октября, начало - в 09.00, конференц-зал выставочного центра «Радмир Экспохолл» вместимостью на 570 персон. Ознакомиться с предварительной программой можно по адресу: http://www.optimization.com.ua/conference/2009/program/

Зарегистрироваться можно по адресу: http://www.optimization.com.ua/conference/2009/registration/