Первая конференция по поисковой оптимизации в Украине
22-23 октября в Харькове состоится первая конференция по поисковой оптимизации в Украине.
Как сообщает организатор конференции - компания Promodo, уже проводится регистрация на конференцию «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в сети Интернет» на сайте http://www.optimization.com.ua/.
В конференции примут участие владельцы интернет-проектов, веб-мастера, маркетологи, специалисты по рекламе и дизайнеры, а так же все те, кто желает получить подробную информацию о том, как эффективно построить бизнес в сети Интернет, создавать сайты, являющиеся мощным инструментом развития бизнеса и привлекать к своему проекту полноценную целевую аудиторию.
На конференции будут обсуждаться тенденции развития рынка Интернет рекламы и поисковых систем в Украине. Особое внимание будет уделено таким темам, как поисковая оптимизация сайтов и анализ ее эффективности, планирование рекламных кампаний, контекстной рекламы. Ряд докладов будет затрагивать вопросы создания сайтов, их удобства и структуры. В рамках официальной части, помимо докладов, пройдут дебаты в рамках двух «круглых столов», посвященные актуальным вопросам участников конференции.
В перерывах между докладами у участников и журналистов будет замечательная возможность пообщаться с лидерами рынка Интернет-рекламы в кулуарах - представителями известных российских и украинских компаний, представителями крупных игроков со стороны поисковых систем и сервисов - Yandex, Meta, Google, Begun, Sape и других web-монстров.
В программный комитет конференции вошли: Анар БАБАЕВ (директор по рекламе и маркетингу, «Биплан»), Роман ВИЛЯВИН (заместитель директора по продвижению сайтов в западном сегменте сети Интернет, «Promodo»), Евгений ШЕВЧЕНКО (генеральный директор компании «УаМастер»).
Мероприятие будет проходить в Харькове 22-23 октября, начало - в 09.00, конференц-зал выставочного центра «Радмир Экспохолл» вместимостью на 570 персон. Ознакомиться с предварительной программой можно по адресу:
Ознакомиться с предварительной программой можно по адресу:http://www.optimization.com.ua/conference/2009/program/
Зарегистрироваться можно по адресу:http://www.optimization.com.ua/conference/2009/registration/
Заявки на участие и на доклады все еще принимаются. По вопросам участия и для получения дополнительной информации можете обратиться к координатору конференции Надежде ПЛАХОВОЙ, тел.: +38(050) 133-04-46, +38(057) 752-54-62,
По вопросам участия и для получения дополнительной информации можете обратиться к координатору конференции Надежде ПЛАХОВОЙ, тел.: +38(050) 133-04-46, +38(057) 752-54-62,n.plahova@optimization.com.ua