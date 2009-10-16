Порошенко таки поедет в Москву - посольство назвало дату

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО 23 октября посетит с однодневным рабочим визитом Москву.

Об этом УНИАН сказал пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

Он отметил, что в ходе визита планируется встреча П.ПОРОШЕНКО с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, в ходе которой они обсудят актуальные вопросы украинско-российских отношений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.

15 октября на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на полномасштабное сотрудничество и преемственность в отношениях Украиной после назначения П.ПОРОШЕНКО главой МИД.