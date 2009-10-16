В ЦИК успокоили: на выборах-2010 будет 4 транзитных сервера - это не страшно

Транзитный сервер Центральной избирательной комиссии будет работать на президентских выборах 2010-го года, как и во время выборов 2004-го года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам представитель ЦВК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Транзитный сервер ЦИК работал в 2004-м году, работал в 2006-м году, в 2007-м и обязательно будет работать в 2010-м», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он пояснил, что транзитный сервер является частью технологической системы, и на сегодняшний день таких серверов насчитывается четыре.

«И на самом деле их не нужно искать, все знают, где они находятся, все всегда знали, где они находятся. Это необходимый технологический компонент системы «Выборы», который используется для того, чтобы расшифровывать поступающие в ЦИК по системе «Выборы» данные о ходе подсчета голосов из окружных избирательных комиссий», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ, подчеркнув, что «транзитный сервер это на самом деле никакая не страшилка».

Он отметил, что официальные результаты выборов будут установлены на основе оригиналов протоколов подсчета голосов избирательных округов и избирательных комиссий.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ пояснил, что расшифрованные пакеты данных с транзитных серверов поступают на сервер репликации, а оттуда поступают в центральную базу данных системы «Выборы» и отражаются на мониторах. М.ОХЕНДОВСКИЙ подчеркнул, что это даст возможность журналистам наблюдать за ходом подсчета голосов в ЦИК.