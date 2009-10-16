Литвин понял: скандалы нам гарантированы, тем более, резонансные

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент из-за резонансных скандалов не сможет нормально работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Житомире.

Он отметил, что «скандалы нам гарантированы, тем более, резонансные скандалы». «И это, конечно, будет отражаться на работе Верховной Рады Украины», - добавил спикер.

По его словам, независимо от того, какими будут результаты расследования по делу о развращении несовершеннолетних, уже сегодня «Верховная Рада Украины растоптана окончательно, имидж «Артека» подорван до отрицательной оценки, а страна в очередной раз унижена».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что, «судя по заявлениям, сообщениям на пресс-конференциях тех, кто должен устанавливать истину, становится понятно, что результат и истина немногих интересуют». «А здесь, как никогда и нигде, должна быть установлена абсолютная истина», - отметил председатель ВР.

Он сообщил, что получил «пакет документов от народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО», а также послал запрос в правоохранительные органы, чтобы получить информацию об уголовном деле о развращении детей «в пределах, разрешенных следствием, с тем, чтобы сформировать картину событий».